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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: 15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 arkadaşımızın, ayrıca 4 kaymakamımız ve bir valimizin testleri pozitif çıktı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." dedi.

Bakan Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." diye konuştu.

Bakan Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, şehirler arası yolcu taşımacılığının yüzde 98,9 düştüğünü ifade ederken, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık. Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı" dedi.

Bakan Soylu, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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