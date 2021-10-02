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POLİTİKA

İçişleri bakanı Soylu duyurdu: PKK'ya bu yıl sadece 39 kişi katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'ya katılımın çok büyük oranda düştüğünü belirterek, "Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri bakanı Soylu duyurdu: PKKya bu yıl sadece 39 kişi katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konuları değerlendirildi.

Bakan Süleyman Soylu, toplantıda terör örgütü PKK'ya katılımlar hakkında önemli açıklamalada bulundu.

"YILDA BİNLERCE KATILIM OLURKEN, BU YIL 39 KİŞİ KATILDI"

Son dönemlerdeki katılım sayısının oldukça azaldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı." ifadelerine yer verdi.

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