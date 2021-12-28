İçişleri Bakanı Soylu: İBB ile değil terörle mücadele ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’ye yönelik başlatılan özel teftişle ilgili açıklama yaptı. Bunun siyasi bir tarafı olmadığına, güvenlik tarafı olduğuna dikkat çeken Süleyman Soylu, amaçlarının terörle mücadele etmek olduğuna vurgu yaptı. Soylu, AFAD Konferans Salonu’nda düzenlenen “Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı”nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

TERÖRİSTLE MÜCADELE ETMEYECEK MİYİZ?

FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin belediyede işe alındığına vurgu yapan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi: “Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz, şehirlerdeki teröristle mücadele etmeyecek miyiz? Muhammet Fatih Safitürk kamunun içerisinde görev alanların iş birliğiyle katledilmedi mi? Şırnak’ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi? Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp ‘Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir?’ diye sormazlar mı? Türkiye’nin her tarafında huzur ve güven var ve bunu sağlamaya çalışıyoruz.”

REKLAM

KRİTİK YERLERDELER

“Burada işe alınanlar sadece mahalleleri süpürmüyorlar” diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti: “Alınanların bir bölümü belediyenin çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahip. Şimdi biz bunları takip etmeyelim mi? Bunlardan gelebilecek tehdidi ön görerek tedbir almayalım mı? Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunu yapmak zorundayız. Ben vatandaşlarıma şunu sormak istiyorum; siz, FETÖ’cü olduğu için TSK’dan, Emniyet’ten, jandarmadan ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? Kendi evinizin önünde güvenlik görevlisi olmasını sağlar mısınız? Bunun siyasi bir tarafı yok, bunun bir güvenlik tarafı var.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

İSKİ’de suyun başına adam alıyorsunuz veya oradaki kontrolü yapmaya yönelik birisini alıyorsunuz, İGDAŞ’ın başına adam alıyorsunuz. Yarın öbür gün suyun başına, doğal gazın başına bir şey gelirse biz milletimize nasıl hesap verebiliriz?” İçişleri Bakanı Soylu, İBB’nin “Biz bu konuda elimizdeki bütün bilgileri ve verileri verelim siz bize yardımcı olur musunuz?” demesi gerekirken bunu bir siyasal mesele haline getirmesini sorumsuzluk örneği olarak nitelendirdi.

REKLAM