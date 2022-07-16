İçişleri Bakanı Soylu: O gecenin galibi biziz

O gece 6’sı sivil, 7’si polis 13 şehit verilen Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde de anma töreni düzenlendi. Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup şehitler için dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ihanet gecesini zafer gecesine dönüştürmeye muvaffak olduklarını kaydetti.

Soylu, “Bu milletin yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin kolunu değil, kafasını kestik. Onların ihaneti bizim daha da güçlenmemize sebep oldu. İçimizdeki bütün pislikleri attık. Devleti bu ihanet çetesinden temizledik. 15 Temmuz mücadelesinin galibi biziz. O gece de bizdik, sonra da biziz. Bize bu ihaneti yapanları asla affedecek değiliz. Kiminle kucaklaşırsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler, bunları affedip aramıza alacak değiliz. Yaşadığımız ihaneti, şehitlerimizi unutacak değiliz. Onları el altından affettirmeye çalışanlara sesleniyorum: Bu millet bunun hesabını size soracaktır” diye konuştu. Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Soylu acılı ailelere de başsağlığı diledi.

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