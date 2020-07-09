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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Sakaryadaki patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
SAKARYA

İçişleri Bakanı Soylu: Sakarya'daki patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili Sakarya'da açıklamalarda bulundu. Patlamayla ilgili kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa bunun gereğinin yerine getirileceğini kaydeden Bakan Soylu, işletmenin çalışma izni en kısa sürede iptal edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, patlama meydana gelen işletmenin çalışma izninin iptal edileceğini belirterek "İlk etapta 12 yaralımız vardı, şimdi hastanelerde 6 yaralımız kaldı. Biri aracı süren şoförümüz, ikisi de şoförümüz. Diğerleri kontrol amaçlı hastanedeler. Bu işletmenin çalışma izninin iptali gündeme geldi. Bu işletmenin çalışma ve imar izni en kısa sürede iptal edilecek. Kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz."

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