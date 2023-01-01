İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni yıl mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yüz kat daha heyecanlı, daha umutlu daha mutluyuz çünkü dünya her yılbaşında yaşadığı bir heyecanı yaşarken biz ise güzel Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na girmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Yüz kat daha heyecanlı, daha umutlu daha mutluyuz çünkü dünya her yılbaşında yaşadığı bir heyecanı yaşarken biz ise güzel Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na girmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullanan Soylu, "Büyük ve Güçlü Türkiye" iddiasıyla ortaya koyulan büyük çabayla ayakta kalarak, gelişerek ve 20. yüzyılın kronik sorunlarını çözerek 2023'e ve Türkiye Yüzyılı'na İstiklal Marşı'ndaki ruh ve heyecanla girdiklerini belirtti.

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Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na çevirmek için ilerlemeye ve büyümeye ayak bağı yapılan vesayet ve terör gibi sorunları ortadan kaldırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı, yerli ve milli kaynaklarla üretip kimsenin önünde diz çökmeyen bir güce ulaşmayı başardıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Kıymetli Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ve milletimizin tüm beklentilerini tarif ettiği vizyonuyla dünyanın en modern hastanelerinden, her ilde bir üniversite hedefine kadar, altyapıda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişimden güç alarak, 40 yıl boyunca hepimize büyük acılar yaşatan, bir anlamda Türkiye'nin ayağına pranga olan terör meselesini, ciddi bir strateji ve kararlılıkla bitme noktasına getirdik. Demokrasimize pranga olan vesayet odaklarını ve onların ürünü olan darbeleri de aziz milletimizin iradesi ve demokrasiye olan inancından güç alarak bertaraf ettik."

"Türkiye, istikrarından ödün vermeyen ülke haline geldi"

Soylu, Türkiye'nin bugün küresel göç meselesi, küresel salgın, afetler ve küresel terör örgütünün ataklarının altında ezilmeyen ve istikrarından ödün vermeyen ülke haline geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye bugün Türkiye Yüzyılı'na giden yolu tamamen temizlemiş ve tıpkı 1923'teki heyecanla 2023'e adım atmaya hazırlanmaktadır. Çok emek verdik çok çalıştık çok fedakarlıklar yaptık. Dünyanın küresel güçleriyle mücadele edip mazlumlarına umut olduk. Bugün sadece Türkiye için değil dünya için de umut olan bir yolculuğa çıkıyoruz. Elbette ki bizi yolumuzdan saptırmaya, tekrar eski bataklıklara, eski anlayışlara, küresel efendilere diz çöktürmeye çalışanlar vardır ve bundan sonra da olacaktır. Ama biz hiçbir engele takılmadan yürümeye, yeni başlangıçlara adım atmaya, milletimize ve bize bu ülkeyi emanet eden ecdadımıza layık olmaya devam edeceğiz."

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Soylu, 2023 yılının ülkeye ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve bereket vesilesi olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ederek, tüm şehit ve gazileri, rahmet ve şükranla andı.

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