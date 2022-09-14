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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a tepki: Lanet olsun insanlığınıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isterken Yunanistan’ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soyludan Yunanistana tepki: Lanet olsun insanlığınıza
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen düzensiz göçmen grubuna Yunanistan’ın müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden Asım (9 aylık) ve Abdulvahap (4) adlı iki kardeşin cansız bedenlerinin denizden çıkarılmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.


Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz."

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