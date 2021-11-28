İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu’nun trolleri buna da saldıracak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan, “Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür.” ifadesini kullanarak yaptığı açıklamada, Mersin’de, miting için izin verilen alanın, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yanı olduğunu belirtti.

2014’ten bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını aktaran Soylu, CHP’nin 2014’ten günümüze bu alanda 6 farklı miting yaptığını hatırlatttı.

Mersin Cumhuriyet Meydanı’nın 2014’ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti: “Tüm bunlar bilinmesine rağmen önce mitinge ‘izin verilmedi’, sonra ‘Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi.’ gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP’nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

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