İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'a DHKP-C tepkisi
Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine DHKP-C tepkisi: Gazi Mustafa Kemal İstiklal mücadelesini DHKP-C'li teröristlerin şehit diye anılması için vermedi
CHP Gençlik Kollaro üyesi Murat Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden DHKP-C'li Ebru Timtik için kullandığı 'şehit' ifadesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermedi" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir." değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullandı.