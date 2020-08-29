Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine DHKP-C tepkisi: Gazi Mustafa Kemal İstiklal mücadelesini DHKP-C'li teröristlerin şehit diye anılması için vermedi

Türkiye Sosyolojisinin öncüsü Cahit Tanyol’un Erdoğan’a gönderdiği mesaj: “Türk milletinin geleceğisin, bu bizim son şansımız”

'Türkiye Sosyolojisi' anlayışının öncüsü kabul edilen ve 11 Ağustos'ta 106 yaşındayken hayatını kaybeden Cahit Tanyol'un, öğrencisi Prof. Dr. Ümit Meriç'in 2018'deki ziyareti sırasında kaydedilen görüntü Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı. Tanyol, öğrencisi sosyolog Dr. Erkan Çav'ın çektiği görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere bazı önemli tespitlerini aktarıyor. Ümit Meriç'e hitaben konuşan Tanyol, 'Ben son olarak senin gittiğin yolun doğru olduğuna karar verdim. Senin gibiler olsa Türkiye kurtulur' dedikten sonra, 'Şimdi söyleyeceklerimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilet. Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama onu tanırım. Benim Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceği ve bizim son şansımız, onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz.' ifadelerini kullanıyor.