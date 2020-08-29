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Gündem Bakan Soyludan CHP Gençlik Kolları üyesine DHKP-C tepkisi Gazi Mustafa Kemal İstiklal mücadelesini DHKP-Cli teröristlerin şehit diye anılması için vermedi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'a DHKP-C tepkisi

Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine DHKP-C tepkisi: Gazi Mustafa Kemal İstiklal mücadelesini DHKP-C'li teröristlerin şehit diye anılması için vermedi

CHP Gençlik Kollaro üyesi Murat Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden DHKP-C'li Ebru Timtik için kullandığı 'şehit' ifadesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermedi" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Teröriste ağıt yaktılar
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Teröriste ağıt yaktılar

YAZIK!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir." değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada gösterdiği tepki.

DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce
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DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı
Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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