Gündem İçişleri Bakanlığı 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı: 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklaması şöyle;

Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı
KORONAVİRÜS
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı

İstanbul’da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yüzde 55 oldu
GÜNDEM
İstanbul’da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yüzde 55 oldu
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.