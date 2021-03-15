Gündem İstanbulda kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yüzde 55 oldu
İSTANBUL

İstanbul’da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yüzde 55 oldu

İstanbul’da Pazar günü kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.50 itibariyle yüzde 55 oldu.

Haber Merkezi İHA
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

İHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. Her iki köprüde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

İHA
Trafik durumu saat 07.50 itibariyle yüzde 55 oldu.
  • İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 55 olarak ölçüldü.

Kısıtlamasız cumartesi: İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı
FOTOĞRAF 11
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Title
Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.
Title
O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
Title
Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kısıtlamasız cumartesi: İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı
Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Antalya’daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: İki ölü üç yaralı var
GÜNDEM
Antalya’daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: İki ölü üç yaralı var

Bursa'da zincirleme trafik kazasına yol açan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
GÜNDEM
Bursa'da zincirleme trafik kazasına yol açan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.