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Gündem İçişleri Bakanlığından görev belgesine dair yeni genelge
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan 'görev belgesi'ne dair yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Görev Belgesi Düzenlenmesi' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından 'Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi' düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından görev belgesine dair yeni genelge
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.

Görev belgelerini yanınızda bulundurun

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.

Ölüm belgesi yüklemek zorunlu değil

Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.

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