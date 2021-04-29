İçişleri Bakanlığı'ndan 'görev belgesi'ne dair yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
Görev belgelerini yanınızda bulundurun
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.
Ölüm belgesi yüklemek zorunlu değil
Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.