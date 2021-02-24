İçişleri duyurdu: Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, başarıyla devam ediyor. Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt'te Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51 operasyonel tim 781 personel görev alıyor.

GÜNDEM 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi

GÜNDEM İçişleri duyurdu: Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı

GÜNDEM Tunceli’de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi