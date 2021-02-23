'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi

İçişleri Bakanlığınca 26 Ocak'ta, Mardin'de 145 operasyonel timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor. Gap-Rıha kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve 10 depo tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; 9 kilo plastik patlayıcı, 3 el bombası, M-16 tüfek, araç telsizi, mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.

GÜNDEM İçişleri duyurdu: Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı

Terör örgütü üyeleriyle iş birlikçilerine şafak operasyonu

'Eren-5 Bagok' operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan, Bagok, Gap-Rıha ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK/PYD/YPG mensupları ile milis ve iş birlikçilerine yönelik çalışma başlatıldı. PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişinin ülke içinde gerçekleştirebileceği eylemlerin önüne geçmek amacıyla Kızıltepe ilçesinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.E.Ö., Y.S.E. ve A.N. gözaltına alındı.

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Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.E.Ö. ile Y.S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, A.N. ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.