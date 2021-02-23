Gündem Eren-5 Bagok operasyonunda 3 YPGli yakalandı, 10 depo imha edildi
MARDİN

'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi

Mardin kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li gözaltına alındı. Operasyonda, teröristlerin kullandığı silahlar ve mühimmatın bulunduğu sığınak ile 10 depo kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Mardin'de 145 operasyonel timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor.
Mardin'de 145 operasyonel timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca 26 Ocak'ta, Mardin'de 145 operasyonel timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor. Gap-Rıha kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve 10 depo tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; 9 kilo plastik patlayıcı, 3 el bombası, M-16 tüfek, araç telsizi, mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri duyurdu: Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı
GÜNDEM
İçişleri duyurdu: Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı

Terör örgütü üyeleriyle iş birlikçilerine şafak operasyonu

'Eren-5 Bagok' operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan, Bagok, Gap-Rıha ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK/PYD/YPG mensupları ile milis ve iş birlikçilerine yönelik çalışma başlatıldı. PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişinin ülke içinde gerçekleştirebileceği eylemlerin önüne geçmek amacıyla Kızıltepe ilçesinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.E.Ö., Y.S.E. ve A.N. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.E.Ö. ile Y.S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, A.N. ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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