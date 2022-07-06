İçişleri duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van Çatak kırsalında terör örgütü mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van Çatak kırsalında terör örgütü mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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