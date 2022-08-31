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ANKARA

İçişleri: Tendürek'te PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve iki hafta önce terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri: Tendürekte PKKya ait çok sayıda silah ele geçirildi
Tendürek temizleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı üç mağara ve sığınak tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada; iki adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, altı bomba atar mühimmatı, yedi roketatar mühimmatı, bir comet el roketi, dokuz adet AK-47 şarjörü, dört adet AK-47 dipçiği, iki adet HK-33 şarjörü, iki adet PKMS mayon ve mayon kutusu, üç el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, bir gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, sekiz araç telsizi, altı telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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