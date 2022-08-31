İçişleri: Tendürek'te PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı üç mağara ve sığınak tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada; iki adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, altı bomba atar mühimmatı, yedi roketatar mühimmatı, bir comet el roketi, dokuz adet AK-47 şarjörü, dört adet AK-47 dipçiği, iki adet HK-33 şarjörü, iki adet PKMS mayon ve mayon kutusu, üç el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, bir gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, sekiz araç telsizi, altı telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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