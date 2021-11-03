İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, 'Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz' dedi.

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