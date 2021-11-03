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ANKARA

İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, 'Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz' dedi.

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Haber Merkezi DHA
İçişlerinden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarının ardından soruları cevaplandırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çataklı, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, "Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz" dedi.

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