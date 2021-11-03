Kara para aklama iddiaları sonrası Twitch'ten Türkiye açıklaması: 150 yayıncı hakkında soruşturma

Canlı görüntü akışı platformu Twitch, Türkiye’deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin 150 kişiye karşı eylülde harekete geçildiğini duyurdu. BBC Türkçe’nin haberine göre; şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye’deki kullanıcıların nasıl para kazandığına dair kaygıların ortaya çıktığını, ancak yasak aktivitelerde bulunan kişilere karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

"Mücadele edeceğiz"

Sözcü, “Twitch’te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece eylül ayında Türkiye’deki 150 kullanıcıya yönelik para kazanma araçlarını suistimal ettikleri için harekete geçtik” dedi. Amazon’un sahip olduğu platform üzerinden, çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 9,8 milyar dolar gibi bir miktarın aklandığı öne sürülüyor.

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Türkiye’de kimi yayıncılarının kara para akladığı iddiaları Twitch platformunun hacklenmesi sonucu ortaya çıkmıştı.

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Ortaya çıkan verilerde Türkiye’de az takipçisi olan çok sayıda kullanıcının büyük miktarlarda para kazandığı görülmüş, bu da kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Verilere göre sadece 50 takipçisi olan hesaplara, kimi kullanıcılar tarafından yüksek miktarlarda bağış yapılmıştı.