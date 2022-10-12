Gündem İçişlerinden yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu iddiasına ilişkin açıklama Tahkikatlar titizlikle yürütülüyor
ANKARA

İçişleri'nden 'yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu' iddiasına ilişkin açıklama: Tahkikatlar titizlikle yürütülüyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların gerçek dışı olarak ikamet adreslerine yerleştirilmesi iddiaları hakkında, "Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir" açıklamasını yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişlerinden yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu iddiasına ilişkin açıklama: Tahkikatlar titizlikle yürütülüyor
Arşiv.

Sosyal medyada bazı vatandaşların e-devlet üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda kendi yerleşim yeri kayıtlarına yabancıların eklendiğine ilişkin iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.”

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