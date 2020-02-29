Gündem İdlib oturumu salı günü
POLİTİKA

İdlib oturumu salı günü

İdlib’de 33 şehit verilen saldırı sonrası başkent Ankara’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan trafik dün de gün boyunca sürdü.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
TBMM (Arşiv)
TBMM (Arşiv)

CHP, dün Meclis’in olağanüstü toplanması çağrısı yaptı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik partisinin talebini TBMM Başkanlığına sundu. Yarın (bugün) saat 14.00’te Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep ettiklerini aktaran Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmede, benim AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptığım görüşmede aldığım izlenim, bizim talebimizin 7 gün içinde Meclis Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarih ve saat belirleme yetkisi kullanılarak önümüzdeki hafta salı günü bir kapalı oturumun yapılması yönünde eğilim var” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz” dedi. Bostancı, yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını, toplantının bilgilendirme toplantısı olacağını belirtti.

Ortak bildiriyle kınandı

  • TBMM’de grubu bulunan partiler ortak bir bildiri yayınlayarak Mehmetçiğe yapılan saldırıyı kınadı. Bildiride saldırılara mukabele hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Suriye’de çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiği ifade edildi. HDP bildiriye imza koymadı.

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