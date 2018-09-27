İdlib’den çıkış başladı

Erdoğan, BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Reuters'le gerçekleştirdiği söyleşide, Suriye'deki gelişmeleri, Rusya ile İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda varılan mutabakatı ve İran yaptırımları konusunu değerlendirdi.

Türkiye'nin Esed'e ilişkin pozisyonu sorulan Erdoğan, "Esed'in bir defa Suriye'nin başında kalmasını kabul etmek gibi bir lüksümüz yok. Yüzbinlerce vatandaşını öldüren, katleden, buraya sevk eden Suriye halkının içinde olduğu durum, peki bunlar nereden kaçtılar? Esed'in zulmünden kaçtılar. Attığımız bu adım; Soçi, Ankara, Tahran bu zirveler bu adımla birlikte şu anda bir ufuk belirdi. Bu ufukta huzur refah var, bunu korumamız lazım. Bunun adımlarını da Rusya, İran ile beraber atıyoruz ve atacağız" dedi.

KONTROL ALTINA ALIYORUZ

Rusya ile İdlib konusunda varılan mutabakata ilişkin soruya Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Her şeyden önce burada tabi Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki bu 10 maddelik anlaşmanın içerisinde, savunma bakanlarımızın imza altına aldığı bu muhtıra ile gerek Rusya Federasyonu'nun rejimi 15-20 km'lik bu koridora sokmaması gerekse merkezde de bu radikal grupların Türkiye tarafından Türkiye'nin kendi örgütleriyle, istihbaratıyla bunu kontrol altına alması, onların buradan çıkışını sağlaması noktasında, daha doğrusu silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak.

60 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Bunun için gerekli adımları da bu arada atacağız ve bunun içinde şu anda bütün çalışmalar yürütülmektedir. Zaten özellikle de bu İdlib halkının beklentisiydi. İdlib halkı da bu süreci gerçekten çok çok huzurlu şekilde ve burada dönüşün başlamış olması ki 50-60 bin kişi tekrar geri dönmüş vaziyette. Onların destekleriyle de bu iş başarılacaktır."

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GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ

Radikal örgütlerin silahlardan arındırılmış bölgeden çıkmayı kabul etmemesi halinde ne olacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Başladı" ifadesini kullandı. Bu bölgeden ağır silahların çıkarılması konusunda, silahların sınıflamalarını Rusya'dan ve Türkiye'den ekiplerin yaptığını belirten Erdoğan, "Bu çalışma çerçevesinde sınıflandırılarak gerekli adımlar atılacak" dedi.

Erdoğan’dan görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürdü. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmelerde, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye ve mülteci sorunu gibi konular ele alındı

İran’dan gaz almak zorundayız

Erdoğan, İran'a yönelik ABD yaptırımlarına ilişkin de "Sayın Obama döneminde buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Şu gerçeği göreceğiz, biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı ne ile ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın yüzde 50’sini biz Rusya’dan alıyoruz, geri kalanını İran’dan Azerbaycan, Irak, bazen Cezayir’den alıyoruz. Ben bu doğal gazı almadığım takdirde halkımı kar kışta o soğukta üşütecek miyim? Bizim görevimiz halkımızın mutluluğu değil mi? Kimse kusura bakmasın atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içerisinde atarız. Ve bunu atarken de halkımızın bir defa huzurunu, halkımızın menfaatlerini gözetmekle mükellefiz" dedi.

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