İstanbul'da bir süredir uyarısı yapılan kar yağışı, etkisini gösterdi. Şehir genelinde etkili olan yağış nedeniyle, özellikle mesai saati bitiminde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar toplu ulaşıma yönlenirken İETT, bazı seferlerini 'hava muhalefeti nedeniyle' iptal ettiğini bildirdi.
İstanbul'da sabah saatlerinde kuzey bölgelerde başlayan yağış, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Trafik yoğunluğu da kar yağışına bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90'lar düzeyinde seyrediyor.
Şehir genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
İETT kontak kapattı: Birçok sefer kar yağışı nedeniyle iptal
Yağış nedeniyle, özellikle mesai saati bitiminde trafik durma noktasına geldi.
Vatandaşlar toplu ulaşıma yönlenirken İETT, bazı seferlerini 'kar yağışı nedeniyle' iptal ettiğini bildirdi.