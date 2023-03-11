İETT otobüsü bariyerlere girdi: Yaralılar var

Sultangazi
İstanbul'da Sultangaz Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı.
Yaralıların olduğu bilgisi paylaşılırken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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