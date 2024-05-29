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İETT otobüsü çarptı 8 yaşındaki çocuğa çarptı!

İstanbul'un Sultabeyli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

11:50 - 29/05/2024 Çarşamba
DHA
Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'daki kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Sultanbeyli Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bakkala gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisine İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Görüntülerde, iki İETT otobüsünün peş peşe caddede ilerlediği görülüyor. Arkadaki otobüs, karşıya geçmek üzere yola çıkan çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürükleniyor. Kazayı gören çevredekilerin çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.


#İETT
#Sultanbeyli
#İstanbul
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