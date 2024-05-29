İETT otobüsü çarptı 8 yaşındaki çocuğa çarptı!

İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki tabela ve ağaçlara çarpan otobüs, bir iş yerinin bahçesine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.