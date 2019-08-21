İHA'lara yeni görev: Yangınlar için kullanılabilir

Geçmiş yıllarda yaz dönemlerini bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda büyük yangınla kapatan Türkiye'nin bu yıl yaz mevsiminde adeta ciğerleri cayır cayır yandı.

İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Antalya, Hatay ve son olarak İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanındaki yangınların hem sayısı hem de oldukça uzun sürelerde kontrol altına alınabilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin orman yangınlarında THK uçaklarının neden kullanılmadığı sorusuna "3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor 3 tanesi de yağ akıtıyor. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar" yanıtını vermesi, 'Yangınları havadan söndürmek için insansız hava araçları kullanılamaz mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

İzmir'deki yangın çok uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınmış, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmişti.

Yangın söndürmek için İHA kullanılabilir

Konuyla ilgili olarak Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, yangınlarda iHA'ların kullanılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Yangına müdahalenin gözetleme ve söndürme gibi iki temel ayağı olduğuna işaret eden Oğuz, “İHA'larda bu iki özellik de mevcut. Kaldı ki elimizde 24 saat prensibiyle kullanabileceğimiz İHA'larımız var. Türkiye gibi hem ova hem vadiler arasında çok sayıda ormanın, inişli çıkışlı bir coğrafyanın olduğu bir yerde İHA'lar ideal seçenek olabilir" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü helikopterleri bekliyor

Türkiye'nin 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri üreteceği bilgisini hatırlatan Oğuz, "Helikopterler, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecek. Teslim edilecek kurumlar arasında Orman Genel Müdürlüğü de var. Buraya teslim edilecek 20 adet T70 yangınla mücadele de kullanılacak" ifadesini kullandı.

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TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

İHA'lar su taşıyabilir mi?

"İHA'lar yangını söndürme işinde ne tür görevler üstlenebilir?" sorusuna da yanıt veren Oğuz, şöyle devam etti:

"İHA'lar başlangıç dönemlerine göre sürekli gelişim kaydettiler. Boyutları da büyüdü. Büyüdükleri için faydalı yük taşıma kapasiteleri de arttı.

300 litreden 10 bin litreye kadar bambi kovaları var. İHA'ların günümüz şartlarında 1.000-2.000 litre su taşıması sağlanabilir. Kaldı ki İHA'ların otonom özellikleri de oldukça artmış durumda. Hatta Akıncı İHA ile yapay zeka kullanmaya da başlayacağız.

Uçakla yanan bir yerin üzerinde uçmak oldukça zorlu ve riskli. İHA'ların asıl yapım amaçlarından biri de tehlikeli işlerin insan kaybı olmadan yapılması. Dünya yapmadan önce gözetleme, yangın söndürme gibi konularda İHA'ların ülkemizde test edilmesini konuşmaya başlamamız lazım.

İHA'lar farklı alanlarda çok kritik görevler icra edebiliyor.

Yapay zekanın faydası çok büyük olur

Yangınla mücadele eden bir İHA'da yapay zeka kullanımı da oldukça ideal. Yapay zeka sıcaklık, rüzgarın hızı, yönü, yangının odak noktası gibi bilgilere göre suyu tam istenen noktaya rahatlıkla bırakabilir. Bu da verimi arttırır.

Sonuçta atış kontrol sistemlerimizde de otomatik hesaplama yapan benzer bir sistemi halihazırda kullanıyoruz. Bilgisayar dış etmenlerin hepsini ölçüyor ve hassas hedeflemeyi ona göre yapıyor. Aynı yaklaşım su taşıyan bir iHA için de geçerli olabilir."

GÜNDEM Orman yangınları hız kesmiyor: Sabotaj ihtimali de masada