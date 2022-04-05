​​İHL’lere ‘kazanım’ sınavı.

Türkiye genelinde bin 682 imam hatip lisesini kapsayan ‘kazanım değerlendirme uygulaması’ gerçekleştirildi.

81 İLDE YAPILDI

‘İHL Meslek Dersleri Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nda kazanımların öğrenciler tarafından edinilme düzeylerinin tespit edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Uygulama Türkiye genelinde 81 ilde, bin 682 okulda aynı anda yapıldı.

'MESLEKİ GELİŞİMLERİ TAKİP EDECEĞİZ'

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, uygulamada hakkında şu bilgiyi verdi: “Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için çalışıyoruz. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla ülke geneli bir uygulama yaptık. Buradan alınan sonuçların gerek öğretmenlerimize gerekse bizlere ışık tutacağına inanıyorum.”

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Gül, çalışmanın yapısı, kapsamı ve hedef kitlesi açısından Türkiye’de ilk olduğunu sözlerine ekledi.