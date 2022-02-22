İhracat arttı sarp sınır kapısında yeni rekora ulaşıldı.

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden paylaşılan verilere göre, Sarp Sınır Kapısı’ndan 19 Şubat tarihinde 807 tırın geçiş yaptığı ifade edildi.

Hedefimiz bin araç geçişi

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek yaptığı açıklamada, 2021 yılında, bir yıl öncesine oranla ihracat yüzde 80 arttı. 660 milyondan, 1 milyar 131 milyon dolara ulaştığını en önemli en kıymetli yanında yüzde 10’a kadar ithalatın gerçekleştiğini olduğunu ifade etti.

Bu artışın bundan sonrada devam etmesini arzu ettiklerini ifade eden Akyürek, “biz 3 ay önce 700 rekoru kırarken 800 olur mu derken bugün bu rekora ulaştık. 19 Şubat’ta, 807 tır geçişiyle kırılmış oldu. Ama asıl rekor Sarp Kara Hudut kapısından bin tırın geçişi olacaktır.

REKLAM

İHA

Bu sayı bu kapılar için muhteşem bir rekor olacaktır

807 araç tır olarak geçiş yaptığını ifade ettiğimizde bununla birlikte, minibüs, pikap kamyonet gibi diğer araçlar hesapladığımız zaman bin 91 araç sayısına ulaşıyoruz. Bu kapı için çok önemi bir rakam bu sayı sarp kara hudut kapısı açıldı açıldın da bu rekorun yakınından bile geçmedi.

İHA

Bu rekor neden bu güne kadar kırılmadı da bugün kırıldı dersek, gümrük yönetimi ve çalışanlarıyla bu gerçekleşti. İş normal düzeye bırakıldığından 400- 500 araç geçişi yapılıyor. Kapı geçişlerinde hızlandırabilmek çok önemli. 10 saniyenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sayın valimiz ve mevcut yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli alanlarda kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.<br><br>Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski faaliyeti, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.<br><br>Bu yıl Kovid-19 salgınının ardından sporcu sayısının artmasıyla gelecek yıl Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin İkizdere ilçesinde de istasyon kurulması hedefleniyor. Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Sporcular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.<br><br>Mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu. Dünyanın sayılı merkezlerinde yapılıyor: Heliski sporunda Rize gözdelerden Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder