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İSTANBUL

İki bin kripto deşifre edildi

İzmir’de yürütülen ankesör-büfe soruşturması, FETÖ’nün kripto yapılanmasının deşifresinde büyük pay sahibi. 1,5 yıldaki 18 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 174 şüpheliden 2 bin 39’unu muvazzaf askerler oluşturdu.

Şahin Şen Yeni Şafak
İki bin kripto deşifre edildi
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen ankesör-büfe soruşturması örgüte ağır darbe vurdu. Sonuncusu 26 Nisan’da olmak üzere 1,5 yıl içinde düzenlenen 18 ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 bin 365 şüpheliden 2 bin 174’ü yakalandı. Şüphelilerden 2 bin 39’unun muvazzaf asker olması soruşturmanın önemini ortaya koydu.

FİRARİLER ARANIYOR

Soruşturma kapsamında yakalanan 334 asker itirafçı olurken, 1165 şüpheli tutuklandı. İtirafçı olan 334 asker serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 819 şüpheli etkin pişmanlık ve sağlık durumları gibi nedenlerle adli kontrolle serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı olan 191 şüpheli ise firari. Firari FETÖ’cülerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SAVCI HEDEFTE

İzmir’deki kritik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, firari FETÖ’cülerin hedefi oldu. Soruşturma savcısı Can Tuncay’ı hedef gösterenler arasında eski Bugün Gazetesi’nin Ankara Temsilcilisi firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan da bulunuyor. TSK’dan ihraç edilen öz yeğeni Üsteğmen A.C.’nin ankesörlü telefon soruşturmalarına takılıp itirafçı olmasını hazmedemeyen Adem Yavuz Arslan, ordunun lağvedildiği iddiasında bulundu.

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