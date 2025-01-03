İki çocuk annesi vahşice öldürüldü

Van’ın Çaldıran ilçesinde, 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli, eşi tarafından saatlerce darbedildikten sonra boynundan bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Korkunç olay, 26 Aralık 2024’te saat 17.30 sıralarında Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan bir aile apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Çakırbeyli yaklaşık 10 dakika boyunca şiddet gördükten sonra eşi Reşat Çakırbeyli tarafından boynundan bıçaklandı ve ölüme terk edildi. Çiftin iki çocuğunun cinayet sırasında alt katta olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlı Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.





Fatma Çakırbeyli





DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli’yi “Deli raporum var, bana bir şey olmaz” diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.





ÇOCUKLARI İÇİN DÖNMÜŞ

Fatma Çakırbeyli’nin cenazesi, Kuzey Irak’ta görev yapan kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık’ta köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, Fatma Çakırbeyli’nin yazın köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.





EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Fatma Çakırbeyli’nin kardeşi Hüseyin Şapcı, mezarı başında yaptığı açıklamada, "Ablam çok güler yüzlü, çevresine mutluluk saçan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ablam, çocukları için şiddete rağmen ayrılmayı düşünmedi. Devletimizden failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Fatma Çakırbeyli’nin davası, dört kadın avukat tarafından gönüllü olarak üstlenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



