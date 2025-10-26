Yeni Şafak
İki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu

23:4226/10/2025, Pazar
IHA
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi omzundan ve bacak kısmından yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#Elazığ
#Kavga
#Silah
