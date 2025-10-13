Elazığ'da bir köyün yolu çöktü

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ile Köklüce köyü arasındaki Sivrikaya mevkiinde, dün etkili olan aşırı yağışlar sonrası sel meydana geldi. Sel sularının menfezi tıkaması sonucu yolda çökme oluştu. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, ihbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca Gökdere grup yolunun bazı bölümlerinde düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için bu taş ve kaya parçalarını da temizledi.