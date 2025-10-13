Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Elazığ'da bir köyün yolu çöktü

Elazığ'da bir köyün yolu çöktü

16:5313/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Çalışmaların ardından bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.
Çalışmaların ardından bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.

Elazığ’da yağışlarla birlikte Gökdere-Köklüce köy yolunda çökme ve kaya düşmesi meydana geldi.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ile Köklüce köyü arasındaki Sivrikaya mevkiinde, dün etkili olan aşırı yağışlar sonrası sel meydana geldi. Sel sularının menfezi tıkaması sonucu yolda çökme oluştu. Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, ihbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca Gökdere grup yolunun bazı bölümlerinde düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için bu taş ve kaya parçalarını da temizledi.







#elazığ
#palu
#köy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM burs başvurusu başladı mı? Vafıklar Genel Müdürlüğü takvimi paylaştı