Kütahya’da TIR’ın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kütahya’da yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı Mehmet E. (70), ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu köprülü kavşağı çıkışında meydana geldi. İsmail S. yönetimindeki 72 ABZ 889 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet E.’ye çarptı. Refüje savrularak kaldırım taşlarına çarpan Mehmet E., ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü İsmail S., ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.





