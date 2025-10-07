Kontrolden çıkıp takla atan araç tıra çarptı: Yaralılar var

Kaza, Güney Çevre Yolu Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AJ 481 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak park halindeki tıra çarptı. Kazada araçta bulunan 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.