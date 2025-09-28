Elazığ’da samanlık yangını

Yeni Şafak
16:2428/09/2025, Pazar
IHA
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Çaybağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlatıldı.




