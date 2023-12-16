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İki otomobil çarpıştı olay yerine çok sayıda ekip gönderildi: Yaralılar var

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
20:37 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trafik kazası (Foto: Arşiv)
Trafik kazası (Foto: Arşiv)

Mardin'deki trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FAL 647 plakalı otomobil ile 27 AKP 721 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan N.C. (24), S.K. (25), M.F.D. (32) ve K.C. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Kızıltepe
#mardin
#TRAFİK KAZASI
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