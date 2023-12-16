İki otomobil çarpıştı olay yerine çok sayıda ekip gönderildi: Yaralılar var

Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonu’nda 1’i kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Orhan Elma’nın ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere beş şehidin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralının olduğu iki ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildi.