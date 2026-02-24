Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
İki otomobil kavşakta çarpıştı: Sürücüler araçlarda sıkıştı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: Sürücüler araçlarda sıkıştı

21:5324/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Kazada araçta sıkışan sürücüler ekiplerce kurtarıldı.
Kazada araçta sıkışan sürücüler ekiplerce kurtarıldı.

Manisa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

Manisa-Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkisinde A.İ'nin kullandığı 07 SF 243 plakalı otomobil ile A.E. idaresindeki 34 NVP 086 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, her iki otomobilde sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.




#otomobil
#Şehzadeler
#TRAFİK KAZASI
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi