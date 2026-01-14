İki Türk iş adamı Etiyopya'da öldürüldü

12 Ocak’ta Etiyopya'da bulunan 4 Türk gezi için iki ayrı araçla Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi’ne gitti. Araçlar Tum şehri kırsalına ulaştığında saldırıya uğradı. Arkadaki araçta bulunan Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör ile Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti.

Öndeki araçta bulunan 2 Türk ise saldırıdan yara almadan kurtulan. Türk turistlerin bölgede bulunan iki kabilenin çatışmasının ortasında kaldığı iddia edildi. Saldırıda hayatını kaybeden 75 yaşındaki Erdoğan Akbulak, dünya çapında faaliyet gösteren Silkar Madencilik isimli şirketin sahibiydi. Cengizhan Güngör’ün de iş adamı olduğu öğrenildi.

Akbulak ve Güngör’ün naaşları bugün Türkiye’ye getirilecek. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, yara almadan kurtulan 2 Türk vatandaşının elçiliğe sığındığını söyledi. Baran, “Olay duyulur duyulmaz Etiyopya Dışişleri Bakanlığı bizimle temasa geçti, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri, Turizm ve Savunma Bakanlıkları ile federal ve yerel polis birimlerinin temsilcilerinin dahil olduğu bir görev gücü olayın soruşturulması konusunda görevlendirildi" diye konuştu.