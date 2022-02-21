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ANKARA

İki yüz metreden imha

PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıları (EYP) emniyetli ve hızlı şekilde imha edecek “yerli ve milli lazer silahlı zırhlı araç” için harekete geçildi...

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
İki yüz metreden imha ​
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PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıları (EYP) emniyetli ve hızlı şekilde imha edecek “yerli ve milli lazer silahlı zırhlı araç” için harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı performans programına göre; EYP ve patlamamış askeri mühimmatları 200 metre mesafeden emniyetli, hızlı ve ektin şekilde imha edebilecek “Yerli ve Milli Lazer Silahlı Zırhlı Araç Projesi”nin sözleşmesi bu yıl içinde imzalanacak. Böylelikle, patlayıcıların imhası esnasında can kaybı ve yaralanmaların önüne geçilecek.

DRON “EREN” 2023’TE ENVANTERDE

  • Yine EYP’yle mücadele kapsamında, insansız kara aracının toprak altına gömülü bombaları bulduğu EMI/GPR Entegre Robot Projesi de yerli ve milli olarak teşkilata kazandırılacak. Ayrıca, bomba anahtar sistemindeki elektronik devreyi güvenli mesafeden elektro manyetik dalgalarla etkisiz hale getirecek Elektro Manyetik Dalga Projesi de bu yıl hayata geçirilecek. Yerli ve milli lazer silahlı bomba imha dronu “Eren” için de adım atıldı. Kilometrelerce mesafeden EYP’yi imha edecek dron, en geç 2023’te Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı envanterine girecek.

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