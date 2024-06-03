İkinci randevu 11 Haziran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize umut aşılamamız, derdine derman olacak yol haritası hazırlamamız gerekiyor. AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Bu ittifak yoluna güçlenerek devam edecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomotifi olacaktır. Cumhur İttifakı, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yumuşamayla birlikte, siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güçlü, itibar sahibi Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır, büyük ve güçlü Türkiye'dir."