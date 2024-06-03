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İkinci randevu 11 Haziran'da

Yerel seçimlerden sonra siyasette yumuşama iklimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmesinden sonra daha da hızlandı.

Uğur Duyan
04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:27 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '9 Haziran sonrasında' diyerek, işaretini verdiği ikinci görüşmenin 11 Haziran'da gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bildiriliyor.

18 YIL ARADAN SONRA İLK OLACAK

Erdoğan’ın, CHP Genel Merkezi'ne 18 yıl aradan sonra ilk kez yapacağı ziyaretin 11 ya da 12 Haziran'da gerçekleşeceği öğrenildi. Erdoğan'ın bayram öncesindeki program yoğunluğu nedeniyle, AK Parti'nin CHP'den 10 ila 13'ü arasındaki 3 günden biri içinde randevu talebinde bulunduğu belirtildi. CHP kaynakları, 10 Haziran'da MYK, 11 Haziran'da ise Meclis Grubu toplantısı olduğunu anımsatarak, 11 Haziran tarihinin olası görüşme için en uygun gün olduğunun altını çizdi. Erdoğan ve Özel, en son 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemin lokomotifi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize umut aşılamamız, derdine derman olacak yol haritası hazırlamamız gerekiyor. AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Bu ittifak yoluna güçlenerek devam edecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomotifi olacaktır. Cumhur İttifakı, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yumuşamayla birlikte, siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güçlü, itibar sahibi Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır, büyük ve güçlü Türkiye'dir."


#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
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