İkinci randevu 11 Haziran'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '9 Haziran sonrasında' diyerek, işaretini verdiği ikinci görüşmenin 11 Haziran'da gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bildiriliyor.
18 YIL ARADAN SONRA İLK OLACAK
Erdoğan’ın, CHP Genel Merkezi'ne 18 yıl aradan sonra ilk kez yapacağı ziyaretin 11 ya da 12 Haziran'da gerçekleşeceği öğrenildi. Erdoğan'ın bayram öncesindeki program yoğunluğu nedeniyle, AK Parti'nin CHP'den 10 ila 13'ü arasındaki 3 günden biri içinde randevu talebinde bulunduğu belirtildi. CHP kaynakları, 10 Haziran'da MYK, 11 Haziran'da ise Meclis Grubu toplantısı olduğunu anımsatarak, 11 Haziran tarihinin olası görüşme için en uygun gün olduğunun altını çizdi. Erdoğan ve Özel, en son 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü.