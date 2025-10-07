İkinci sahte e-imza çetesi çökertildi: 125 kişi hakkında gözaltı kararı

Bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen yakalama ve gözaltına alma kararına istinaden 07.10.2025 tarihinde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon sonucunda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital meteryale incelenmek üzere el konulmuştur, şuana kadar 92 şüpheli gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir"