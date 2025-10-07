Yeni Şafak
İkinci sahte e-imza çetesi çökertildi: 125 kişi hakkında gözaltı kararı

10:267/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Sahte kimliklerle alınan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1’i örgüt yöneticisi 18’i örgüt üyesi olmak üzere 125 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı. Şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek, sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e-imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından operasyonla ilgili gelen açıklama şöyle:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek , sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme” suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda; yasa dışı yollarla sahte üretilen e imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmiştir.
Bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen yakalama ve gözaltına alma kararına istinaden 07.10.2025 tarihinde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon sonucunda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital meteryale incelenmek üzere el konulmuştur, şuana kadar 92 şüpheli gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir"


