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İletişim Başkanı Altun'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefatının 85'inci yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Altun mesajında, "Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum" dedi.

13:23 - 10/11/2023 Cuma
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Mustafa Kemal Atatürk
, ölümünün 85. yılında tüm yurtta anılıyor.

Tüm yurtta sevgi dolu mesajlarla ve saygıyla anılan Atatürk için, İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir mesaj yayınladı.


Altun sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;


"Rahmet ve minnetle yâd ediyorum"


"Milli Mücadele'nin Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."




#Fahrettin Altun
#Mustafa Kemal Atatürk
#10 Kasım
29 dakika önce
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