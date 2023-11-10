İletişim Başkanı Altun'dan 10 Kasım mesajı

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiren İsrail, sosyal medyada yürüttüğü dezenformasyonlarını bir bir çürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. The Times Of Israel'de çıkan haberde Altun'dan için "Erdoğan'ın gölgesi" şeklinde skandal bir tanımlamada bulunularak, Hamas'ın küresel savunuculuk rolü üstlendiği ve Fahrettin Altun'un ekibiyle birlikte derhal durdurulması gerektiği ileri sürüldü.