İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Duran, bu tablo karşısında daha adil, insanı merkeze alan ve güçlü temsile dayanan yeni bir uluslararası yönetişim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonu doğrultusunda bu sürecin kilit aktörü olduğunu belirtti. Türkiye'nin küresel barış, refah ve istikrarın tesisine katkı sunmak amacıyla hem bölgesel hem de küresel ölçekte aktif bir diplomasi yürüttüğüne işaret edilen makalede, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok taraflı platformlarda arabuluculuk girişimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ukrayna-Rusya Savaşı, Güney Filipinler barış süreci ve Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları, Türkiye'nin bu alandaki katkılarına örnek olarak gösterildi.