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İletişim Başkanlığı'ndan 'Deprem anında yapılması gerekenler' paylaşımı

İletişim Başkanlığı'ndan 'Deprem anında yapılması gerekenler' paylaşımı

14:0423/04/2025, Çarşamba
DHA
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AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan, deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Deprem anında yapılması gerekenler' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap ve benzeri) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup, diz üstü çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun" denildi.

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması gerektiği vurgulanarak, "Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. Okulda, sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök-kapan-tutun hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır. Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır. Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için resmi kaynaklar takip edilmelidir" uyarısında bulunuldu.


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