​İluh Deresi kentsel dönüşüm projesinin lansmanı yapıldı

Belediye Konferans Salonu’nda yapılan lansman toplantısına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, kamu kurum müdürleri, belediye birim müdürleri, proje kapsamında kamulaştırma yapılan parsellerin hak sahipleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

İluh Deresi Kentsel Dönüşüm lansman toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Şahin, “İluh Deresi ve çevresinin kentsel dönüşümü konusunda süreci olabildiğince şeffaf bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Bu büyük rüya proje artık gerçekleşiyor. Ankara’daki süreci adım adım takip ederek destekleyen başta Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tüm kadrolarının çok sıcak desteği var kendilerine teşekkür ediyoruz. İl başkanımıza ve belediyemiz çalışanlarına da teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ediyoruz. Çünkü onların pozitif yaklaşımı olmasaydı bu projenin başarıya ulaşma imkânı olmazdı. Bugüne kadar vatandaşlarımızın, kamuoyunun hep desteğini gördük, bu yüzden projeyi sürekli gündemde tuttuğunuz için siz kıymetli basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu desteğin devamını diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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Çok sayıda kurum sıkı iş birliği içerisinde

İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çok sayıda kurumun sıkı iş birliği ve vatandaşların sıcak ilgisini bekleyen, uzun yılları kapsayacak bir mega proje olduğunu belirten Vali Şahin, “Bakanlığımız, milletvekilimiz, valiliğimiz, belediyemiz ve diğer kurumlarımızın her zaman bu kadar koordineli olduğu dönemler çok sık olmaz, bu bir fırsat. Yoksa bu kadar zor ve çetrefil meselelerin başka şekilde çözülmesi mümkün değil. Zaten çözülecek olsaydı bu kadar zamanda çözülürdü. Bu fırsatı değerlendirip hem orda yaşanan yaşam standardının yükseltilmesini hem de o bölgenin tekrar kurtuluşa ermesini istiyoruz. Ben inanıyorum ki 1-2 sene içerisinde kazma vuracak hale geliriz” ifadelerinde bulundu.

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Milletvekili Özdemir: Projeyi destekliyoruz

Lansmanda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir: “Elbette ki Batman özelinde İluh Deresi gibi bir problemimizin olduğu aşikâr. İluh, uzun yıllar Batman’daki temel kronik problemlerden biri olarak kamuoyunda konuşuldu, tartışıldı. Bu sorunun çözüm iradesini bu işin mimarı Sayın Valimiz başlattı. Biz de elbette ki hem bir Batman sakini olarak hem de bir milletvekili olarak Batman’ın bu temel sorununun çözümüne yönelik bize hangi noktada iş düştüyse bunun gereğini yaptık. Batman’ımızın sorunlarını çözme noktasında yerel yönetimlerin her noktasında varız. Bir an önce bu problemin çözülmesi ve ortadan kaldırılması içi böyle bir hizmet yapılıyorsa bu hizmetin arkasında ve yanında durduk. Özellikle bu projenin 1. Etabına başlanmış olduğumuzu, 2’nci, 3’üncü etap için de hazırlığımızın olduğunu da ifade etmek isterim. Sayın Valimiz ve mesai arkadaşlarını tebrik ve takdir ediyorum” dedi.

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35 hektarlık alanda çalışma yürütülecek

1.Etap 1. Kısım İluh Kentsel Dönüşüm rezerv yapı alanı olan Batman Merkez; Akyürek, Karşıyaka ve Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 35 hektarlık alanda Bostan Caddesi, TPAO duvarı, Akyürek mezarlığı ile demiryolu sınırına kadar olan kısımda 143 adet konut, 76 adet ticarethane ve bir adet dini tesis yer alıyor.

İluh Deresi’nin ıslahı ve kentsel dönüşümünü gerektiren nedenler

İluh Deresi’nde yaşanan görüntü kirliliği, kanalizasyon atıkları ve kötü koku, beraberinde sağlık sorunlarını yanında getirmesi, çöplerin ve evsel atıkların kanal ve çevresine atılması, sel afetlerinin oluşması İluh Deresi Kentsel Dönüşümü’nün yapılmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

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İluh Deresi kentsel dönüşüm'ün amacı

İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile, can güvenliği açısından tehlike arz eden yerlerin yenilenerek sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, olası sel ve depremlerde can ve mal kaybının önlenmesi, kentsel donatı yetersizliğinin ortadan kaldırılması, çarpık kentleşmenin ve yarattığı sorunların modern şehircilik ilkelerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, güvenli ve huzurlu yaşam alanlarının tesis edilmesi, yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.