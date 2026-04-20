İmamoğlu cephesinde butlan ayrışması

CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde görüş ayrılıkları ortaya çıktı. İmamoğlu'na yakın bazı isimler iki ayrı siyasi yapı üzerinde çalışma yürütüyor. Ancak çoğu DEVA Partisi ve Gelecek Partisi kökenli isimlerin, “CHP'nin tarihsel bagajından ve belediye operasyonlarından kurtulalım” diyerek, olası mutlak butlan kararı sonrası ana muhalefetle ipleri tamamen kopartmayı önerdiği öne sürüldü.

CHP’de iki yeni parti hareketliliği sürüyor. Bu yapılardan ilkinin, milletvekili geçişleri ve olası seçim senaryolarında kullanılmak üzere 'yedek' bir siyasi zemin olarak tasarlandığı ifade ediliyor. İkinci oluşumun ise doğrudan İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefi doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor.