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İmamoğlu ihraçları önlemek istiyor

İmamoğlu ihraçları önlemek istiyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP’de Özel cephesinin olağanüstü kurultay konusunda temmuz başı için bastırması, yalnızca “partiyi yeniden delegelere götürme” hedefi değil, disiplin süreçlerine karşı pozisyon alma olarak da yorumlanıyor.

Özel ile İmamoğlu cephesinin, yeni parti organları oluşmadan kurultayın tamamlanmasını istediği belirtiliyor. Bu cephede, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu gibi organların yeniden yapılandırılması hâlinde, İmamoğlu’na yakın milletvekilleri ile bazı eski yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin gündeme gelebileceği endişesi hâkim. Bu nedenle olağanüstü kurultayın gecikmeden yapılması için yoğun baskı kurulduğu ifade ediliyor.



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