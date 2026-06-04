İmamoğlu ihraçları önlemek istiyor

Özel ile İmamoğlu cephesinin, yeni parti organları oluşmadan kurultayın tamamlanmasını istediği belirtiliyor. Bu cephede, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu gibi organların yeniden yapılandırılması hâlinde, İmamoğlu’na yakın milletvekilleri ile bazı eski yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin gündeme gelebileceği endişesi hâkim. Bu nedenle olağanüstü kurultayın gecikmeden yapılması için yoğun baskı kurulduğu ifade ediliyor.