İmamoğlu’na 3 zor şart

Seçim hezimeti sonrası CHP'de başlayan genel başkanlık kavgası hız kesmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin hemen ardından dillendirmeye başladığı 'değişim' çağrılarını tüm hızıyla sürdürürken, son olarak katıldığı Söğütlüçeşme-Yenidoğan Raylı Sistem Metro Hattı imza törenininde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak ifadeler kullandı. Değişimin şart olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yanlış ve eksik yaptığımız işler var bu yüzden seçim kaybediyoruz. Elbette bizim de vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşacağım. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.