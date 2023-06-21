İmamoğlu’na 3 zor şart

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
14 ve 28 Mayıs’taki iki turlu seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan genel başkanlık savaşı yeni gelişmelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun son taktiği, İmamoğlu’nu gerçekleştiremeyeceği şartlarla devre dışı bırakmak.
HEM BAŞKANLIĞI HEM MECLİS’İ KAZAN!
İmamoğlu’nun bir gazeteciye yaptığı açıklamada ‘Çok olumlu geçti’ dediği 14 Haziran’da Ahlatlıbel’de ikili arasında yapılan son görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na 2028’de Cumhurbaşkanlığı’na aday olabilmesi için şartlar koştuğu öğrenildi.
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun 2024 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ve Belediye Meclisi çoğunluğunu kazanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun İBB’yi kaybetmemek için gündeme getirdiği formüle göre, İmamoğlu’nun yerine İBB’ye gelecek isim de masaya geldi. İmamoğlu, 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aday olması durumunda İBB Başkanlığı’ndan istifa edecek. Meclis çoğunluğu da CHP’de olacağı için Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Başkanlığı’na ise İmamoğlu’nun istediği isim olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık getirilecek.