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İmamoğlu’na 3 zor şart

14 ve 28 Mayıs’taki iki turlu seçim yenilgisinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen genel başkanlık savaşı yeni gelişmelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu sunduğu şartlarla devre dışı bırakmak istiyor.

Yusuf Özdemir
04:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

14 ve 28 Mayıs’taki iki turlu seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan genel başkanlık savaşı yeni gelişmelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun son taktiği, İmamoğlu’nu gerçekleştiremeyeceği şartlarla devre dışı bırakmak.

HEM BAŞKANLIĞI HEM MECLİS’İ KAZAN!

İmamoğlu’nun bir gazeteciye yaptığı açıklamada ‘Çok olumlu geçti’ dediği 14 Haziran’da Ahlatlıbel’de ikili arasında yapılan son görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na 2028’de Cumhurbaşkanlığı’na aday olabilmesi için şartlar koştuğu öğrenildi.

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun 2024 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ve Belediye Meclisi çoğunluğunu kazanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun İBB’yi kaybetmemek için gündeme getirdiği formüle göre, İmamoğlu’nun yerine İBB’ye gelecek isim de masaya geldi. İmamoğlu, 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aday olması durumunda İBB Başkanlığı’ndan istifa edecek. Meclis çoğunluğu da CHP’de olacağı için Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Başkanlığı’na ise İmamoğlu’nun istediği isim olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık getirilecek.


CHP'de genel başkanlık kavgası kızışıyor: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kafayı taktı
CHP'de genel başkanlık kavgası kızışıyor: İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kafayı taktı

Seçim hezimeti sonrası CHP'de başlayan genel başkanlık kavgası hız kesmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin hemen ardından dillendirmeye başladığı 'değişim' çağrılarını tüm hızıyla sürdürürken, son olarak katıldığı Söğütlüçeşme-Yenidoğan Raylı Sistem Metro Hattı imza törenininde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak ifadeler kullandı. Değişimin şart olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yanlış ve eksik yaptığımız işler var bu yüzden seçim kaybediyoruz. Elbette bizim de vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşacağım. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.


#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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