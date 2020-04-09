İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı: Emniyetten “hiçbir şey yapılmadı” yalanına sert yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 27 Mart'ta tehdit içerikli e-posta gönderen zanlı Tuna Görgünoğlu tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli Tuna Görgünoğlu, dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi! Emniyetin kılı kıpırdamıyor" başlıklı haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat'ın, 28 Mart'ta müdürlüğe gelerek, 27 Mart'ta müvekkilinin elektronik posta yoluyla tehdit edildiği beyanında bulunduğu anlatılan açıklamada, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, 28 Mart'ta, savcılık talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bahse konu şüpheli T.G.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek ikametinin bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçildiği ancak ikamette farklı kişilerin oturduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin SGK kayıtlı çalışan olmadığı, değişik tarihlerde 21 farklı ilde konaklama kaydının bulunduğu ve yurt dışına çıkış yapmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin, aile yakınları üzerinden yapılan arama çalışmaları neticesinde, dün Ankara'da yakalandığı hatırlatıldı.

OYNAT 00:38 Ekrem İmamoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi! Emniyetin kılı kıpırdamıyor' başlıklı haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarına sağlanan koruma hizmetlerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de sağlanmaktadır. Emniyet teşkilatı gibi görevini canla başla yapan güzide bir devlet kurumunun haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratılma gayretleri kamuoyunun takdirine arz olunur' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin ikametinde arama yapılması, dijitallerine el konulması ve İstanbul iline getirilmesi talimatları doğrultusunda şüphelinin İstanbul'a getirildiği ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarına sağlanan koruma hizmetlerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de sağlanmaktadır. Emniyet teşkilatı gibi görevini canla başla yapan güzide bir devlet kurumunun haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratılma gayretleri kamuoyunun takdirine arz olunur."

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