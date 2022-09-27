Gündem İmamoğlunun Hipodrom planı Bizans lobisinden çıktı
POLİTİKA

İmamoğlu'nun Hipodrom planı Bizans lobisinden çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanahmet meydanının altında bulunan Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarma projesi geçtiğimiz aylarda Venedik'te yapılan Bizans Kongresi'nde paylaşıldı. Türkiye'ye meydan okunan kongrede katılımcıların büyük çoğunluğu Ayasofya'nın camiye çevrilmesi hakkında üzüntülü olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Andreas Külze, İstanbul'un yeniden Konstantinopol'e çevrilmesi gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında, "İşte bu bizim masalımızın öyküsü" dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
İmamoğlunun Hipodrom planı Bizans lobisinden çıktı
Ekrem İmamoğlu

Sultanahmet Camii ve meydanının altında yer alan Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak için Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu fikri geçtiğimiz ay Venedik'te yapılan Bizans Kongresi'nden aldığı ortaya çıktı. Türkiye'ye karşı sert ifadelerin kullanıldığı kongrede Google Earth ve Zoom Earth üzerinden sunulan hizmetle Bizans mimarisi aslına uygun şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Paylaşılan görsellerin İmamoğlu'nun projesiyle aynı olması dikkat çekti.

"ŞU AN YOĞUNLAŞTIĞIMIZ YER ÇEŞME BÖLGESİ"

Kongrede konuşan akedemisyen Prof. Dr. Andreas Külzer ise 'Bizans Coğrafyası Dijital Haritalama Sistemi' olan 'Tabula' hakkında önemli bilgiler verdi. Google Earth ve Zoom Earth üzerinden sunulan hizmetle Bizans mimarisini aslına uygun olarak yeniden oluşturduklarını söyleyen Külzer, "Uydu araçlarıyla yeni arazilerin, gizli kalıntıların ve kalelerin keşfini sağlıyoruz. Anadolu'da şimdiye kadar 950 bölgenin haritalaması yapıldı. Şu an yoğunlaştığımız yer ise Çeşme bölgesi. İşte bu bizim masalımızın öyküsü" dedi. Külzer, Tabula'nın dijital çatısı olma hüviyetindeki ANAVATHMIS projesinin AB tarafından fonlandığını açıkladı.

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