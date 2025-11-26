Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İmralı heyetinden komisyona sunum

İmralı heyetinden komisyona sunum

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
MİT nezaretinde gerçekleşen temasların ardından heyet, adadan 16.15’te ayrılarak İstanbul’a geçti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a görüşmeye ilişkin ilk bilgileri sundu.
MİT nezaretinde gerçekleşen temasların ardından heyet, adadan 16.15’te ayrılarak İstanbul’a geçti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a görüşmeye ilişkin ilk bilgileri sundu.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu hafta toplanması bekleniyor. Toplantıda, hafta başında komisyonu temsilen İmralı’ya giden üç kişilik heyet, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeye ilişkin kapsamlı bilgi verecek.


BİLGİ VERECEKLER

Terörsüz Türkiye sürecini yöneten komisyonun üç üyesinden oluşan heyet, geçtiğimiz gün İmralı’ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Heyetin ziyareti sonrasında Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Öcalan’ın örgütü feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alındığı ifade edildi. İmralı›ya gidene heyetin, komisyonu, görüşmede gündeme gelen başlıkları ana hatlarıyla üyelere aktaracağı bildirildi. Öte yandan heyetin, İmralı'daki görüşmesinde ana gündemin 10 Mart mutabakatı olduğu ve Abdullah Öcalan'ın bu konudaki tutumunun ve tavrının da Komisyon'a aktarılması da bekleniyor.


GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre İmralı’ya giden heyet, Öcalan’la yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede görüntü ve fotoğraf alınmazken, ses kaydı alındı. Heyet üyeleri, ziyaretin ardından İmralı’da 27 Mayıs’ta idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın ilk mezarlarının bulunduğu alanı da ziyaret etti. MİT nezaretinde gerçekleşen temasların ardından heyet, adadan 16.15’te ayrılarak İstanbul’a geçti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a görüşmeye ilişkin ilk bilgileri sundu.


#İmralı
#heyet
#komisyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanlığı konuyu değerlendiriyor: Ara tatiller kaldırılacak mı? 2. ara tatil olacak mı?