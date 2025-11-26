İmralı heyetinden komisyona sunum

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu hafta toplanması bekleniyor. Toplantıda, hafta başında komisyonu temsilen İmralı’ya giden üç kişilik heyet, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeye ilişkin kapsamlı bilgi verecek.





BİLGİ VERECEKLER

Terörsüz Türkiye sürecini yöneten komisyonun üç üyesinden oluşan heyet, geçtiğimiz gün İmralı’ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Heyetin ziyareti sonrasında Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Öcalan’ın örgütü feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alındığı ifade edildi. İmralı›ya gidene heyetin, komisyonu, görüşmede gündeme gelen başlıkları ana hatlarıyla üyelere aktaracağı bildirildi. Öte yandan heyetin, İmralı'daki görüşmesinde ana gündemin 10 Mart mutabakatı olduğu ve Abdullah Öcalan'ın bu konudaki tutumunun ve tavrının da Komisyon'a aktarılması da bekleniyor.





GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre İmralı’ya giden heyet, Öcalan’la yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede görüntü ve fotoğraf alınmazken, ses kaydı alındı. Heyet üyeleri, ziyaretin ardından İmralı’da 27 Mayıs’ta idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın ilk mezarlarının bulunduğu alanı da ziyaret etti. MİT nezaretinde gerçekleşen temasların ardından heyet, adadan 16.15’te ayrılarak İstanbul’a geçti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a görüşmeye ilişkin ilk bilgileri sundu.



